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Кигуруми для детей в виде животное

Кигуруми для детей в виде животное

‎Кигуруми для детей в виде животное покорит Вашего ребёнка и всех окружающих с первого взгляда! Такой образ отлично подойдёт не только для сна и использования в качестве домашней одежды, но и для пижамных вечеринок и праздников, а так же пеших прогулок и катаний на роликах, скейтборде и лыжероллерах, самокате и мотоцикле - летом; коньках, сноуборде и горных лыжах - зимой!

Кигуруми выполнен из высококачественного аэрационного, гипоаллергенного флиса - невероятно приятного на ощупь, дарящего тепло и уют. Свободный крой не сковывает движений, обеспечивает комфорт и не стесняет движения при носке. Кигуруми застёгивается на пуговки и имеет эластичные резиночки на манжетах рукавов и штанин. Детализация на капюшоне и самом ‎кигуруми в виде животное аккуратно прошита, что максимально приближает образ к любимому зверю.

Такая модель подходит мальчикам и девочкам; юношам и девушкам - подобрать нужный размер не составит труда. Кигуруми уже приобрели нашими стараниями популярность и тысячи поклонников по всему миру, спешите и Вы ‎купить кигуруми!

Гарантия единственного официального сайта Кигуруми ® - подлинные кигуруми!

Дизайн / Модель / Цвет: как показано, 100% соответствие кигуруми на фото и в реальности ヅ
Производство по лицензии правообладателя - полностью повторяет образ, представленный в мультипликации!
Без отговорок о «студийной съёмке», «профессиональном фотографе», «эффекте вспышки», «цветопередаче монитора» и т.д.
Это значит, что у нас Вы можете ‎купить кигуруми для детей в виде животное лучшего качества!

  • Доступен: Unisex, детский кигуруми на ребёнка - мальчика или девочку.
  • Материал: Целиком высококачественный аэрационный, гипоаллергенный материал - флис или махра; использование для всех времён года.
  • Пакет включает: Один подлинный и совершенно новый ‎кигуруми для детей в виде животное премиум качества; с ярлыком и бирками, в фабричной упаковке.

Если какое-либо из этих условий не будет выполнено - будет произведён полный возврат средств!

Производитель: ‎SAZAC, Ltd., Япония, Осака.
Марка: ‎SAZAC

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Кигуруми для детей в виде животное